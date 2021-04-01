每個人在挑選戀愛對象的標準都不同，搜狐網命理專欄點名，天秤座、摩羯座以及處女座3大眼光最挑剔的星座男，他們物色另一半的眼光超犀利，秉持著寧缺勿濫的眼光去挑選對象，絕對不允許自己將就。

▍1. 天秤座

天秤男在選擇女朋友的時候，眼光非常犀利，如果不喜歡一個人的話，絕對不會選擇交往，湊合只會讓他們渾身不舒服。但其實他們並不挑剔，只是對自己和對另一半比較負責。

▍2. 摩羯座

摩羯座男生總是非常低調，在面對大大小小的事情上都非常認真，讓人覺得看起來比較難接近，加上他們做事挑剔，即使在挑選另一半的時候也是這樣，此外，摩羯男是標準的外貌協會，會非常注重對方的外貌，絕對不會找相貌平平的對象來談戀愛。

▍3. 處女座

處女座可說是12星座中最難找到女朋友的人，因為處女男是出了名的挑剔，不僅在乎顏值、身材，就連對另一半的學歷與事業都會非常在乎，在交女朋友的時候，他們講求十全十美，因此總會非常難找對象。

(中時新聞網)