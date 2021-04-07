英國劍橋公爵威廉王子被網路統計為世界最性感的禿頭男。（美聯社）

好萊塢影星巨石強森排名有點低，開玩笑地表示要「驗票」。（美聯社資料照）

根據搜尋引擎、部落格、媒體報導的關鍵字統計，38歲的英國劍橋公爵威廉王子(Prince William)似乎是「世界最性感的禿頭男」。英媒《太陽報》報導，威廉王子被描述「sexy」的次數累積1760萬次，高居全球之冠。威廉王子本來就氣質高雅受人仰慕，但是第2名卻是號稱「地表最惡男子」的退役拳王麥克泰森(Mike Tyson)！

54歲的「鐵拳」泰森被稱讚性感、火辣、具吸引力的次數達到880萬次，超過了53歲好萊塢影星傑森史坦森(Jason Statham)的740萬次。泰森出道和成名都比較早，他1985年踏入職業拳擊，隔年以20歲之齡成為史上最年輕的世界重量級拳王，這樣的英雄永遠不缺異性與同性仰慕者。相較之下傑森史坦森的起步比泰森晚了十多年，追得很快。

第4名是美國古巴裔饒舌歌手嘻哈鬥牛犬(Pitbull, (540萬)，第5名是籃球之神麥可喬丹(Michael Jordan, 530萬)，第6名是前拳王梅威瑟(Floyd Mayweather, 430萬次)。

第7名是好萊塢影星約翰屈伏塔(John Travolta, 380萬)，第8名布魯斯威利(Bruce Willis, 330萬)，第9名巨石強森(Dwayne Johnson, 260萬)，第10名馮迪索(Vin Diesel, 230萬)。

巨石強森在推特開玩笑地表示不服「我要求驗票」。泰森也回應：「我應該是第一名啊，威廉王子明明只有頭頂禿掉而已。」其實泰森曾開玩笑說他自己的孩子都不明白他有多厲害，他們曾對泰森說：「魔術強生應該贏過你很多啊。」現在看了這張榜單可以知道泰森是非常受歡迎的，還有可能是美國最具吸引力的光頭男。

(中時新聞網)