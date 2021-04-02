愛情從來沒有道理可言，不過大家總是希望能找到符合自己心中要求的完美情人，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女在一段感情中，除了對自己有要求之外，對另一半也有同等的高要求。

處女座：

處女座有著完美主義的性格，不僅對自己有著高標準，對於另一半，越是深愛越是要求，如果哪天他意識到另一半有諸多缺點，雖然剛開始會比較包容，但相處時間久了，他會越來越嚴格要求，因為他希望對方是非常完美優秀的。

摩羯座：

兩個人在一起，難免會對另一半有些要求，而摩羯座更加注重的是精神層面的需求，因為他內心極度缺乏安全感，希望和另一半透過不間斷的精神交流，呵護得來不易的感情，最好是能夠一輩子相愛到永遠。

獅子座：

獅子座十分霸道專情，儘管他對另一半極度寵愛，但越愛控制欲就會越強，所以經常在不知不覺中對另一半有不少要求。時間一久，對方就會對獅子座的控制欲感到厭煩，雖然說獅子座是為了對方好，但給予的卻不見得是另一半內心真正渴求的東西。

(中時新聞網)