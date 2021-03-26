一般人在婚前可能會有幾段交往經驗，星座運勢網站「醬子聊星座」分享，雙子座、射手座、獅子座的情史非常驚人，桃花旺、充滿魅力，因為八面玲瓏、來者不拒的個性，導致單身時總有許多曖昧對象，交往對象也是一任換過一任，前任多到數不清。

▍1.雙子座

雙子座絕對是十二星座中的曖昧高手，撩完就跑，剩下無數個備胎在那苦苦等待，還自以為雙子是真心愛他們。雙子面對感情時嘴巴就像抹了蜜一樣，說出來的話甜到掉牙，情話一句接一句，不知道讓多少人的小心臟受到暴擊。如此甜蜜的雙子座身邊自然是有很多異性圍繞，前任情人當然是多到數不清。

▍2.射手座

說到花心自然少不了射手座，如此愛自由的射手座怎麼可能只有幾個前任呢？他們天生活力滿滿，對世界充滿好奇，性格也開朗，自然是不論走到哪裡都是人群中的亮點。他們實在是太吸引人了，所以射手座的桃花運非常旺，身邊的追求者也是很多。不過追求自由的射手只不過把他們當成風一樣，吹過就散了。

▍3.獅子座

獅子座是集顏值和氣質於一身的星座，他們無論在哪個領域都相當出眾，極具領導力的他們在感情中更是受歡迎，自然不乏眾多追求者。獅子座又花心又專一，非常矛盾，他們不夠果斷的個性導致他們總在不同異性間搖擺不定，不知道該選擇哪個，最後結論是「小孩子才做選擇，我全都要」，因此而成為花心大蘿蔔。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)