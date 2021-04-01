展碁國際(6776)蜜月行情續航，公司去年全年營收172.8億元，年增近3成，稅後EPS為2.63元。法人看好展碁3大競爭優勢，(1)可提供一站式購足服務：展碁代理超過150個品牌，代理產品多樣化，從3C、軟體到系統產品一應俱全，可充分滿足客戶採購需求；(2)完善的後勤服務機制：通路業具大者恆大趨勢，展碁已在全台建構完整銷售與後勤網絡，且具備20年長期累積的通路業管理經驗，後進者難以追上；(3)具宏碁集團資源與優良企業形象加持，有利於進軍海外通路市場與建構夥伴經濟平台。

展碁目前旗下轉投資包含，(1)安東貿易，展碁持有比 20%，為一進出口貿易企業，代理工業機械與重型機車等多項產品。(2)展大國際，持有比例30.22%，成立於1999年，資本額0.29億元，產品為工程軟體，營收約1.7億元，配合展碁既有通路，可擴大其業務。(3)Protrade Global，持有比例19%，資本額500萬美金，成立於1989年，主要業務為合成橡膠、塑膠等進出口，年營收超過30億台幣。展碁將持續尋找營業規模50億元以下中小企業進行投資，增加獲利動能。

展望今年，代理產品部分，軟體將新增Adobe代理、3C產品則將增加微軟Surface與Lenovo、家電產品新增飛利浦代理，並且將新增TAL與Vita beauty保養品代理銷售；實體店部份，則會新增第二家LG家電旗艦店，藉由原有3C通路轉型為產品多元化的通路平台，擴大營運規模。

(時報資訊)