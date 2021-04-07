庫存呈降，激勵買盤回補，帶動油價持續反彈，據美國石油協會API公布資料顯示，截至4月2日一周，原油庫存意外減少260萬桶，高於原預期下降的140萬桶，另外，美國能源情報署EIA表示，預計今年美國的石油日產量減少270,000桶，較先前的月度預測下降160,000桶的幅度更大。

周三(4/7)截至台北時間11:50止，美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.24%，報每桶59.47美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨上漲0.23%，報每桶62.9美元。(商品行情網)

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