想避免流年破財，就要從生活上可控制的細節去注意！搜狐網命理專欄就分享，生肖龍、虎及雞的朋友將在4月面臨破財危機，尤其最容易發生在犯太歲的屬雞人身上，建議避免衝動購物，才能穩住自己的錢財。

▍1.生肖龍

生肖龍的人在今年4月的財庫不太穩定，破財會最嚴重，容易因衝動購物而大開財庫，自己的主意往往拿不定，錢財亂花事後容易後悔不已。建議和朋友一起逛街時減少攀比心理，量力而為地花錢，才不會買了過多不需要的東西。

▍2.生肖虎

生肖虎的人在今年會想盡各種方法來滿足自己的慾望，尤其在談戀愛的各種開銷上會一擲千金，看起來貌似很大方，其實會顯得略微浮誇浪費。這一切都可能源於屬虎人內心寂寞的感受，建議多充實自己，同時多體驗樸素無華的生活，才能穩住自己的錢財。

▍3.生肖雞

生肖雞的人因為犯太歲的緣故，在今年4月將會面臨各種擔憂困擾，他們擔心自己的人身安全、健康壽命等，為了增加安全感，因此很容易在保險、求醫、體檢、健身等方面投入過多，只。雖然多注意身心狀況有備無患，但也不需太過擔心，心境要平和，才能有健康的身體。

(中時新聞網)