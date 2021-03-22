分手可說是感情裡最常見的意外，但有的人愛上了就忘不了舊情，搜狐網命理專欄就指出，巨蟹、摩羯及雙魚座是3大最癡情的星座，哪怕分手多年，他們依然會在心裡替對方留一個位置，期待能舊情復燃。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座的人個性很長情，雖然表面上他們不動聲色，但內心還是很念舊，尤其是對曾經深愛的人，他們會一直在心裡替對方留一個位置，所以在分手後的很長一段時間裡，巨蟹都無法再去愛下一個人，哪怕被對方傷很深還是會放不下。

▍2. 摩羯座

摩羯座對感情比較忠誠，當他們一旦談了戀愛，就不會出現想分手的念頭，即便雙方吵架或鬧鬧小矛盾，他們也會愛對方如初。可一旦真的分手了，摩羯的心裡就會特別的難過，一時半會他們肯定接受不了，因為在他們心裡你早就成為不可或缺的一部分。

▍3. 雙魚座

雙魚座的人特別癡情，雖然他們在感情裡總是受傷，但從來沒有責怪過對方，哪怕遇到的對象真的很渣，雙魚座也會在心裡期待他有一天會回到自己身邊。對雙魚來說，與愛人之間的回憶實在太刻骨銘心，因此分手後他們會很難再接受別人。

(中時新聞網)