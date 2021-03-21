12生肖一周運勢熱騰騰出爐囉！搜狐網命理專欄分享3/21～4/1生肖運勢，生肖兔今後全年財運如虹，生肖龍易受領導提拔進而晉升不斷，生肖牛的人則在生活中處處都有驚喜發生，堪稱好運大贏家。

▍1.生肖兔

屬兔的人學習能力非常強且熱愛思考，喜歡快言快語的表達方式，在3/21至4/1期間疾厄宮得「貪狼」吉星庇佑，好運、橫財及桃花將會接踵而來，如果能接住好運，存款必定天天漲。另外生肖兔之人凡事最好謀定而後動，避免機會流失或造成不必要損失，今後全年財運如虹，晚年子孫繞膝，可享清福。

▍2.生肖龍

生肖龍的朋友在3/21至4/1期間，採聽官得「文昌」吉星照耀，有望一改早2個月心想難成，事業運平平的狀況，到時候將會運勢大開，財運可謂是順風順水、盆滿缽滿。同時對於部分生肖龍之人而言，雖然事業中多有挫折，但是只要保持好的心態去面對，隨著自我能力提升，不出幾年就有機會受到領導提拔而不斷升遷。

▍3.生肖牛

生肖牛的人個性頑強，比較顧家，對家人都很關心，在3/21至4/1期間，審辨官得「左輔」吉星庇佑，到時候運勢攀升財路大開，正財上漲，如果能把握好，生活中處處都有驚喜發生。另外屬牛的朋友，未來4個月事業上發展比較愜意，生活上很少機會遇到難題，建議要學會獨立思考，相信辛勤的耕耘是收穫之本，經過不斷奮鬥，未來將會變成夢想中的樣子。

(中時新聞網)