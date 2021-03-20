外貌吸睛的女人總令人過目不忘，若加上獨特氣場更會讓人難以抗拒，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，雙子座、處女座、天秤座及金牛座是4大永遠青春美麗的星座女，高顏值的外貌總讓她們追求者不斷。

▍TOP4 雙子座

雙子座個性開朗有趣，是大家眼中的開心果，內在更有顆單純善良的心，總是默默關懷生命周遭的人事物，只要看到需要幫助的人或尋物啟事就心裡一揪，發揮人飢己飢人溺己溺的精神協助，她們的美麗不僅僅是世俗所認定的美，是人美心更美的代表，總是青春美麗桃花不斷。

▍TOP3 處女座

對於處女座來說，做任何的事情都必須非常專注認真，因此她們專注於打點外表，不僅把皮膚保養的細節做到盡善盡美，她們更會非常注重運動，讓身體的機能跟外表保持青春。

▍TOP2 天秤座

天秤座的守護星是金星，金星跟美貌有關，因此她們天生就有美麗亮麗的外表，加上對美麗這件事情非常感興趣，願意投資自己的外型，很懂得在各種場合轉換打扮，整體給人時尚摩登的印象，在穿著最適合自己的衣著後就會散發出自信，正因為心境年輕，能夠表現出永遠青春的樣貌，自信是她們最好的保養品。

▍TOP1 金牛座

金牛座的守護星是金星，表現得比同年齡更加娃娃臉、更可愛，金牛屬於天生麗質青春不老型，光滑的水煮蛋皮膚吹彈可破，就連用放大鏡都幾乎看不到毛細孔的存在，他們天生麗質不太需要使用特殊保養品，光是簡單的保濕丶清水洗臉就能永保青春美麗。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)