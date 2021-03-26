學校老師很正，你會比較專心上課嗎？近日抖音瘋傳一段影片，只見一名長髮飄逸、身穿T恤及牛仔褲的女老師站在黑板前，高䠷的身材配上甜美笑容，令不少網友看了暴動直喊「我要入學」。

一名網友日前與抖音分享一段9秒的影片，片中一名長髮及胸的老師站在黑板前，貼身牛仔褲及T恤，露出小蠻腰、肚臍，好身材藏不住，甜美笑容再加上動人的氣質，被封為「2021年顏值擔當的美女班導師」，課堂中的每一位學生都目不轉睛，甚至因班導師太美，導致到了下課時間沒有半個人願意下課，這也讓分享這段影片的網友笑稱「别人家的班導永遠都是顏值最美的」。

該名班導師被網友封為「最美班導」。（圖／翻攝自抖音）

影片曝光後，隨即吸引逾萬名網友分享、留言，不少人暴動表示，「當年唸書要是有這樣的老師，我不至於淪落到今天這個地步」、「原來我當年成績這麼差，都是老師的問題」、「老師這麼美，誰敢天天遲到、不交作業？」、「終於找到沒考上前三志願的原因了」、「在哪裡？我想入學」、「太羨慕了，我也想要這樣的班導師」、「根本千年一遇的顏值班導」。

留言中也有不少網友認為，身為教育工作者應該要穿得更大方一點，「露肚臍這樣得體嗎？」、「老師穿著不能這麼露」、「確定這是老師嗎？露肚臍眼不適合吧」；更批評「孩子都把心思放在老師身上，能學到知識嗎？根本誤人子弟」。

(中時新聞網)