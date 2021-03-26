全球受新冠肺炎壟罩影響，口罩成了每天出門的必需品。越南一名男子在網路認識一名女子後，兩人便談起網路戀愛，期間女子時常向她分享生活照，只不過照片皆是戴著口罩，就這樣維持一年後，兩人於視訊中，男子提出將口罩拿下的要求後，女子的厚唇、暴牙令他看傻眼，事後將其分享至網路，引發網友熱烈討論。

女子戴著口罩時，露出電眼、高挺鼻樑及飄逸長髮。（圖／翻攝自kienthuc.net）

據越南媒體報導，一名男子在網路結識一名女子，兩人相談甚歡，便成了男女朋友，礙於疫情的關係，兩人遲遲沒有見面，僅透過文字聊天，或靠分享生活照維繫感情，但女子的照片都戴著口罩，露出一雙深邃的電眼、高挺的鼻樑，再加上一頭飄逸長髮，十分迷人。

女子將口罩拿下後的樣貌，令男子嚇傻。（圖／翻攝自kienthuc.net）

由於過去1年兩人都沒有見面，男子提出視訊聊天要求的同時，也要求女子將口罩拿下，只見女子露出豐厚的雙唇、寬大的齒縫及牙齦，第一次看到女子廬山真面目的男子，嚇得面容扭曲，真實反應表露無遺。

男子結束視訊後，便將視訊截圖分享至網路，隨即引發大批網友討論，笑稱「戴口罩怎樣都很美」、「戴口罩人人都是帥哥、美女」、「怎麼會想談網路戀愛」、「網路戀愛不可信啊」；留言中也有不少人認為男子不該批評他人樣貌，「有種半斤八兩的感覺」、「對方沒嫌棄你就不錯了」、「你自己也是長得很嚇人」。

(中時新聞網)