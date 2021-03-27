這樣究竟算不算有錢，一名男網友在臉書匿名吐苦水，形容自己家「某種程度是有錢的窮人」，因為爸爸其實名下擁有不少土地，這些土地若不賣掉、或是做一些利用，根本帶不進來現金流，但爸爸又打死不願意賣地，自己只能辛苦存錢，並透露30歲的自己，至今存多少錢，曝光存摺網反狂虧「這是在炫富吧」？

一名網友在匿名臉書社團發文，表示日前家族掃墓，大伯與爸爸有一塊共同持有的土地，當天大伯問爸爸要不要賣地換現金，爸爸則反問是缺錢嗎？大伯回答「沒有，只是想換現金作投資」，既然不是因為缺錢，爸爸就拒絕大伯提議，最後兩人也不歡而散。

男子抱怨爸爸不願意變通(圖片截自臉書)

男網友說其實可以理解大伯想法，因為大伯相當聰明，不僅台大畢業、也是上市公司處長，會賺錢也會花錢，一家人住在別墅，兒女學歷也高，疫情爆發前出國玩更是家常便飯；反觀自己家中，雖然爸爸擁有2甲農地、400坪建地，除了農地便宜租人，建地上只有雜草，沒有買賣或是利用，根本沒有價值可言。

而男網友也透露爸爸經濟狀況，「死不願意賣地，也懶得去做利用，日子又過得很清苦」，已經退休的他，每月領2萬多退休金，還有一年40萬的股息，偶爾會因為錢的事情生氣，最後不禁嘆「家裡看似有錢也沒什麼用，又不能拿來使用」，只能靠自己到現在才存300萬。

文章掀起網友熱議，不少人虧男網友根本「假抱怨真炫耀」、「浪費我時間看你炫富」、「要靠祖產致富的人，完美詮釋靠爸的定義」、「原PO有缺女友嗎」，不過也有網友認真回覆，「2甲農地的話，一年少說也有20萬的租金收入」、「真正的田僑仔」、「不用繳房貸，又不用養父母，已經贏過很多人」。

(中時新聞網)