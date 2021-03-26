需求疑慮，銅價跌至近三周低點；由於中國的需求擔憂和美元不斷走強，讓投資人對金屬市場風險偏好減弱，加上全球股市跌至近兩周低點，同時避險美元兌歐元匯率周四觸及四個月高位，投資者擔心歐洲對疫情的反應落後美國，其中倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌2.3%，報每公噸8775美元，盤中一度觸及每噸8702美元，為3月5日以來最低。

另外市場分析師表示，一艘集裝箱貨輪對蘇伊士運河的堵塞，將使本來就緊張的錫供應更加惡化，這種情況可能會進一步加劇歐洲錫溢價的壓力。

周四(3/25)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫跌115美元，報每公噸25200美元；期鎳跌38美元，報每公噸16152美元；期鋅跌29.5美元，報每公噸2771美元；期鋁跌12美元，報每公噸2246美元；期銅跌198美元，報每公噸8779.5美元；期鉛跌19美元，報每公噸1920.5美元。

(時報資訊)