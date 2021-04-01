需求前景不明，周三原油期貨連2跌；石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)於部長級會議前表示，針對今年原油需求的預估下調了30萬桶/日，主要原因是歐洲各國新冠確診病例數激增，恐抑制了對燃料的需求。其中法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）下令，法國將進入第三波、為期4周的全國封鎖狀態。

然而，據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至3月26日當周，美國原油庫存減少了87.6萬桶，優於分析師原先預估的增加10.7萬桶，分析師指出，煉油廠產能的增加，幫助消耗了先前原油連續四周增加的庫存量，趨緩終場油價跌幅；其中美國原油跌幅2.3%，倫敦原油跌幅0.9%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌1.39美元，報每桶59.16美元；4月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.77美元；4月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.95美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.60美元，報每桶63.54美元。(商品行情網)

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