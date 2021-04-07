更多強勁的美國經濟數據帶來提振，但即將公布的企業季報也令市場趨於謹慎，周二美股三大指數小跌做收，標普500指數連漲3日的升勢畫下休止符，但仍接近過去幾個交易日連續創下的歷史收盤高點。

最新公布的就業報告顯示美國2月職缺數升至兩年新高，招聘情況亦有所改善。此前在上周五公布的3月非農就業報告意外強勁，以及周一公布的3月美國服務業指數創下歷史新高。

美國公債殖利率持續從近來高點回落，10年期債息下跌7個基點，報1.65%，跌破1.7%大關。

國際貨幣基金（IMF）周二再度上修全球經濟成長預測，從5.5%調升至6%，創下1970年代以來新高。

但隨著財報季即將到來，投資人可能開始觀望實際上業績到底會多強勁。Refintiv數據顯示，標普500指數成分股的企業獲利估將較去年同期成長24.2%。摩根大通、高盛等華爾街大行將於下周公布財報，為超級財報周揭開序幕。

Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，目前的主要問題是現在經濟有多開放，以及有多少人在外活動。這些股票的價格反映出的是經濟將儘早恢復正常的期待，但目前尚不清楚我們處於這個過程中的什麼位置。

周二收盤，道瓊工業指數跌96.95點或0.29%，為33,430.24點。標普500指數跌3.97點或0.10%，為4,073.94點。那斯達克指數跌7.21點或0.05%，為13,698.38點。

前一日道瓊指數與標普500指數雙雙創下歷史新高。投資人正在評估近來領軍的工業、材料等景氣股漲勢的持久性。

標普工業股指數收跌0.26%，材料股漲0.23%。

對經濟情勢敏感的周期股與價值股近來表現強勁，但包括科技股與通訊服務股等、因公債殖利率上揚而受挫的成長股，也已展現出生機。

科技股指數漲多回吐，周二收跌0.38%；通訊服務股收漲0.07%。

個股方面，社群媒體Snapchat母公司Snap大漲逾5%，此前Atlantic Equities將其股票評級從「中立」調升為「加碼」。

挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)收漲4.61%，該公司宣布7月將啟動從加勒比海與希臘群島出發、在美國以外的航線，重啟因疫情而停擺長達一年的航程。

受惠於美國大規模財政與貨幣激勵措施與加速疫苗接種計畫，標普500指數與道瓊指數頻創歷史高點，CBOE波動率指數也已回落至疫前低點。

不過部分投資人仍然擔心通膨升高的可能性與加稅提案。此外，其他國家在防控疫情上的進展並不順利。加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau)周二表示，該國正面臨非常嚴重的第三波疫情。

(時報資訊)