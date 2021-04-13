在重要企業財報公布之前，交易冷清，美股隔夜小跌。港股周二高開，午後收窄漲幅。

周二香港恆生指數收漲43.97點或+0.15%，為28497.25點。國企股(H股)跌24.30點或-0.22%，為10850.53點。

接續昨日領跌0.86%，恆生科技指數再跌1.60%。

主要網路科技和平台經濟公司接續昨日表現，周二再次集體下跌；美團仍為重摔股，跌7.4%，報276港元，股價創今年以來新低；騰訊跌0.89%，報607.5港元；京東跌3.49%，報298.4港元；百度跌2.19%，報205.4港元。

市場監管總局與其他單位聯合召開互聯網平台企業行政指導會議，會議指出，平台經濟在快速發展中風險和隱患逐漸累積，危害不容忽視，必須堅決根治。

繼阿里巴巴之後，市場揣測監管總局下一家關注的大型科技公司，特別是平台經濟公司為哪一家。

接續昨日利空盡出的逆勢大漲6.5%，阿里周二再漲0.43%，報233.2港元。

香港本地零售股上漲。堡獅龍漲13.9%；周生生漲6.3%；六福集團漲4.1%。香港特首林鄭月娥宣布，內地居住的非香港居民，抵達香港皆可豁免14天強制檢疫。

(時報資訊)