在重要企業財報公布之前，交易冷清，美股隔夜小跌。港股周二高開，午後收窄漲幅。
周二香港恆生指數收漲43.97點或+0.15%，為28497.25點。國企股(H股)跌24.30點或-0.22%，為10850.53點。
接續昨日領跌0.86%，恆生科技指數再跌1.60%。
主要網路科技和平台經濟公司接續昨日表現，周二再次集體下跌；美團仍為重摔股，跌7.4%，報276港元，股價創今年以來新低；騰訊跌0.89%，報607.5港元；京東跌3.49%，報298.4港元；百度跌2.19%，報205.4港元。
市場監管總局與其他單位聯合召開互聯網平台企業行政指導會議，會議指出，平台經濟在快速發展中風險和隱患逐漸累積，危害不容忽視，必須堅決根治。
繼阿里巴巴之後，市場揣測監管總局下一家關注的大型科技公司，特別是平台經濟公司為哪一家。
接續昨日利空盡出的逆勢大漲6.5%，阿里周二再漲0.43%，報233.2港元。
香港本地零售股上漲。堡獅龍漲13.9%；周生生漲6.3%；六福集團漲4.1%。香港特首林鄭月娥宣布，內地居住的非香港居民，抵達香港皆可豁免14天強制檢疫。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。