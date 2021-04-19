標普500指數和道瓊指數在上周五創下歷史收盤新高之後，周日隔夜市場美股主要指數期貨走跌。

目前道瓊指數期貨跌0.3%，為33,980點。標普500指數期貨跌0.28%，為4,164.75點。那斯達克100指數期貨跌0.23%，為13,998.25點。

因企業獲利表現優於預期，以及最新公布的一連串經濟數據意外強勁，上周美股三大指數周線同步收高，標普和道瓊指數上周分別收漲1.38%和1.18%，連漲第4周；那斯達克綜合指數周線漲1.1%，連漲第3周。

上周由主要銀行打頭陣，為美股財報季拉開序幕，本周將有更多企業發布成績單，包括10檔道瓊指數成分股，以及72家標普500指數成份股。可口可樂、IBM和聯合航空等公司都將在周一公布財報。

儘管美股現在正處於歷史高點，但瑞銀上周五仍進一步上修對今年美股的預測，預估在2021年結束時，標普500指數將站上4,400點，這表示與上周五收盤價相比仍有5%的上漲空間。

瑞銀在給客戶的報告中表示，對某些人來說，在歷史高點處投資可能讓人卻步，但我們認為還有更多上漲空間。在第一季接連推出兩輪激勵計畫和持續擴大疫苗接種後，有越來越多證據顯示美國經濟活動正在回升。最新公布的就業數據、商業信心指數，以及零售額都指向經濟強勁復甦。

在近來備受關注的加密貨幣方面，根據Coin Metrics提供的數據，比特幣繼上周三創下歷史新高64,841美元後，於周日隔夜市場重挫逾10%，稍早前報55,805美元。其他主要加密貨幣亦同步下挫。

媒體報導，加密貨幣急跌，是因為有消息指出美國監管機關將就金融機構涉及加密貨幣洗錢的不當行為開罰。CoinMarketCap則報導，比特幣採礦重鎮中國新疆地區停電，是造成數位貨幣市場重挫的原因。

(時報資訊)