蔡英文總統今在臉書分享因為守住疫情防線得到兩個經濟的好消息，她說，其中，2021年台灣的經濟成長率上修，台灣經濟研究院的預測是5.03％，國發會也評估有機會挑戰5％。

總統表示，靠著團結防疫，每一位台灣人都助攻了經濟表現，並且讓世界看見台灣！最近疫情稍有變化，我們不能輕忽，一定要一起守住得來不易的防疫和經濟成果喔！

總統今在臉書指出，台灣之所以要努力做好防疫，是因為守住疫情防線，也就能確保經濟穩健成長。

她說，週末她要跟大家分享兩個經濟好消息，也請大家一起幫忙分享；一是經濟成長率預測上修；隨著今年第一季的經濟數據陸續出爐，部分機構開始上修2021年台灣的經濟成長率，台灣經濟研究院的預測是5.03％，國發會也評估有機會挑戰5％！

她接著說，第二是國際評比提升；根據標準普爾全球評級（S＆P Global Ratings）最新發布的主權評等報告，睽違近19年後，台灣從AA-等級，重新回到AA等級！標普對台灣的經濟展望也持正面看法，顯示國際金融市場對台灣的信心。

她表示，有投資股票的人，應該對標普（S＆P）不陌生。這是國際上具指標性的金融分析機構，每年公布的報告，是國際投資人的重要參考之一，其中的主權評等，更是世界各國的信用及經濟發展指標。

(中時 )