最新一期經濟學人的封面報導，提到台灣是「地球上最危險的地方」，蔡英文總統今在臉書表示，這篇報導凸顯了中國的軍事擴張，對台海及鄰近地區的威脅。希望北京當局能瞭解，解放軍的相關作為，完全悖離了其所謂「和平崛起」的政治宣示，讓國際社會的疑慮越來越深。

總統說，她想跟大家說，雖然中國對台灣的威脅確實存在，但政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障。

總統指出，這幾年來，政府掌握國際供應鏈變化的趨勢，強化台灣和國際經濟、國際安全的連結，我們也積極強化國防，尤其是不對稱戰力，並善盡國際責任，維持區域和平穩定。抱持著「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的態度，讓台灣被國際公認是印太地區內負責任的良善力量。

總統表示，台灣位於民主前緣。面對威權主義擴張的挑戰，只要台灣人民團結一致、謹慎判斷局勢、堅守民主自由價值，我們一定可以克服挑戰。她也期待，全世界關心民主自由的國家，既然看見了潛在的風險，更要攜手合作，共同維護印太地區的和平與繁榮。

(中時 )