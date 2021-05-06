美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周三表示，她希望在「近期內」與中國官員交涉，以評估中方在兩國「第一階段」貿易協議的執行情況，其結果將影響華府對北京實施之懲罰性關稅的未來命運。此外，戴琪亦談及美國與台灣的貿易關係，她表示，簽訂自由貿易協定（FTA）並非是強化貿易關係的唯一方法。

戴琪在《金融時報》的線上活動中表示，她尊重美中貿易政策必須保持連貫性，包括川普政府去年實施之為期兩年的貿易協議。她表示：「這是我們達成的協議，是我們行為之依據，一切之基礎」。她並表示非常期待與中方正式會面，以評估其執行成效，並將表達美方意願，為未來的道路打下基礎。

戴琪表示，她尚未與第一階段貿易談判的中方代表、中國國務院副總理劉鶴，或其他任何中國高層官員有過正式接觸，但希望「在短期內」能這麼做。

當被問及拜登政府是否將取消前總統川普對每年價值約3700億美元之中國進口商品加徵的關稅時，戴琪表示，這很大程度上將取決於與中國官員的對談，以及首階段貿易協定的「有效性」。她並表示，拜登政府對於川普關稅措施的做法，亦將取決於我們所形成的願景，希望這個將特殊且非常重要的關係推向何方？

戴琪並表示，她對與中國合作最大的期望之一，就是應對氣候變遷，這是拜登政府主要的施政重點。她表示，解決全球暖化問題需要許多經濟體共同合作，而氣候問題也將為發展新產業，以及為基於創新的公平競爭提供許多機會。

當被問及美國是否將與台灣展開自由貿易談判時，戴琪表示，與台灣的任何貿易和經濟交涉，都必須與拜登政府的其他國內外政策目標協調一致。

她試圖淡化美國與台灣達成完整自由貿易協定的前景，並表示：「我想打破這個觀念，即自由貿易協定是促進與強化貿易關係唯一的途徑。我們應該考慮一下靈活性，以及我們所擁有的工具，以保持迅速和敏捷的行動力。」

(時報資訊)