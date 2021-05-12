台灣疫情升溫，今（12日）一口氣新增16例本土確診案例，包括台北、新北、宜蘭、基隆4縣市都出現染疫者，面對疫情本土疫情爆發，女神徐若瑄就在臉書感嘆：「為了我們愛的人，好好的活著是目前最重要的事」，同時，美魔女何如芸也寫下：「口罩戴起來，不要怕！台灣加油！」

本土疫情爆發，昨新增7例本土案例後，今天則一口氣新增16例本土確診案例，社會氣氛明顯緊張，對此，美魔女何如芸稍早則在臉書喊話：「口罩戴起來，不要怕！台灣加油！」發文引發網一片熱議：「台灣加油 大家一起配合政府防疫政策」、「一起配合防疫 團結起來...加油」、「大家都要把防疫做好做滿」。

女神徐若瑄今年春節在新加坡過年後，3月初回台工作、拍新片，徐若瑄近期結束台灣工作並在日前飛回新加坡，她當時曬出與兒子合照，引來網質疑「不用隔離嗎？」徐若瑄也親自回應：「從台灣來的不用喔！」短短8字就道出台灣在防疫獲得國際的認可。

隨著本土病例爆發，徐若瑄今早則沈重發文：「早安，疫情擴散了，很多演唱會&活動也都被迫取消或延期，電影院也開始梅花座了，可以感受到大家的失望，也是無可奈何...」，徐若瑄認為安全第一「為了我們愛的人，好好的活著是目前最重要的事，V哥沒在大家身邊，請好好照顧自己」，並呼籲戴好口罩、勤洗手、酒精不離身、少去公共場合、多運動「還要吃的（得）飽睡的（得）好，才有抵抗力」。

(中時新聞網)