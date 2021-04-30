蔡總統在臉書粉專發文，強調她任內中火用煤量減幅超過600萬噸，是歷任總統最多，並稱「國民黨指控民進黨政府打算擴建中火，減煤、減碳承諾跳票」是造謠。國民黨前立委孫大千今早在臉書發文指出，蔡英文爭功諉過的能力真是令人嘆為觀止，被稱為「大說謊家」當之無愧。

孫大千說，首先，根據經濟部的資料，蔡英文執政六年期間，中火減煤大約為544萬噸，哪來的600萬噸？連這個數據也要灌水嗎？

其次，值得推敲的是，中火減煤真的是因為蔡英文大力推動的嗎？

2017年，因為中部民眾對空汙惡化的情況已經忍無可忍，民進黨為了擔心影響到台中市長林佳龍連任的選情，才被逼著些微減少中火的用煤量，以避免中部空汙情況持續惡化。

2018年起，盧秀燕當選台中市長後，採取霹靂手段，嚴格限制中火燃煤，強烈執行「中火生煤管制條例」，要求減少四成煤，降為1104萬公噸，才迫使中火不得不大幅度減少用煤發電，也因此台中的空汙情況才有了明顯的改善。

然而，中央和台電起初在盧秀燕的壓力下減煤，後來居然用環保署一紙命令把台中市「中火生煤管制條例」廢除，令人瞠目結舌，台中市議會只好要求釋憲「中央部分片面廢除地方自治條例」，如果不是因為民進黨政府扯後腿，中火減煤的成果可能會更好。蔡英文現在是以為台灣人民都得了失憶症了嗎？

孫大千強調，從2017年至今，中火用煤量的減少顯然不是因為蔡英文的菩薩心腸，或是心懷眾生，而是因為政治攻防和行政角力後的結果，這個功勞應該給蔡英文？還是給盧秀燕呢？蔡英文還有臉出來邀功嗎？

(中時 )