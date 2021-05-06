香港中文大學學生會幹事會當選內閣「朔夜」參選宣言涉鼓吹違法，校方隨後提出五大措施「制裁」，包括暫停學生會幹事會代表校內委員會職務等。中大學生會表示，8名「朔夜」前成員被取消擔任校務委員會學生成員的資格。

中大學生會下午發文指出，該會早前已完成公開招募校務委員會成員程序，並經由代表會批核及委任，但指代表會今被校方通知當中8名曾以朔夜身份參選學生會選舉的學生成員被取消資格。該會表示，對針對個人身分的打壓表示深感遺憾，亦重申校方不應扼殺任何學生進入校務委員會監察校政的自由，並指學生會代表會將於稍後公布招募事宜。

中文大學學生會幹事會當選內閣「朔夜」的參選宣言涉鼓吹違法，中大校方提出五大措施「制裁」，包括暫停學生會幹事會代表校內委員會職務、暫停代收學生會費用，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。「朔夜」隨後宣布撤回參選宣言及政綱等有關文件，其後宣布集體請辭。

(中時 )