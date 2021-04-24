美國超級財報周即將登場，多家重量級科技巨擘將陸續公布財報，其中尤以蘋果和特斯拉最受市場關注。

下周美國財經市場熱鬧滾滾，除了企業財報外，聯準會（Fed）預計在27日和28日召開例會，第一季國內生產毛額（GDP）將在29日出爐。

蘋果將於28日公布會計年度第二季業績，投資人將焦點放在蘋果的股利和庫藏股政策。過去2年來蘋果僅微幅調升股利，會計年度第一季營收創新高後，市場預期蘋果的股利水準可能恢復「兩位數」成長。

富國銀行分析師雷克斯（Aaron Rakers）認為，蘋果至少將股利上調10％，將是繼2018年上調16％以來最大年增幅。

FactSet調查分析師意見，估計蘋果會計年度第二季每股盈餘為98美分，高於一年前同期的68美分。營收預計由583億美元勁升至767億美元。

特斯拉預計26日美股盤後公布第一季業績，將反映交車量上升對財報的貢獻。拜市場對電動車興趣攀升和美國經濟回溫所賜，特斯拉可望繳出亮麗的成績單。分析師預期該季每股盈餘達75美分，營收上看104.8億美元。 下周將公布財報的科技巨頭還有微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書、亞馬遜與超微等，企業獲利預料牽動大盤走勢。

美國財經媒體CNBC主持人克拉莫（Jim Cramer）指出，美國超級財報周將為投資人創造「難以置信的進場機會」，在市場快速消化業績數據時，華爾街往往會犯下許多錯誤，他建議投資人把握股票拉回的機會進場。

在美股方面，道瓊工業指數23日收盤上升0.7％，收在34,043.49點，標普500指數大漲1.1％，報4,180.17點，那斯達克指數勁升1.4％，以14,016.81點作收。

過去一周美股高低震盪，美國總統拜登有意調高富人資本利得稅的消息，引發22日美股大跌，即便23日美股收高，三大指數周線仍全數收黑。道指全周下挫0.5％，標指周線收低0.1％，那指周線跌幅達0.3％。

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