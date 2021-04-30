大陸經濟數據遜於預期，A股30日早盤個別發展，滬指跌17點，深指升34點。

上證指數開低走低，半日收市報3,457點，跌17點或0.51％，最多跌26點或0.77％，報3,448點，成交人民幣（下同）2,488.48億元。

深指早盤一度低見14,389點，跌74點或0.52％，其後止跌回穩，高見14,522點，升58點或0.4％，早盤收報14,498點，升34點或0.24％，成交2,868.13億元。

滬深300指數收報5,150點，跌13點或0.26％；創業板指數收報3,107點，升55點或1.82％。

各類股個別發展，煤炭股跌逾2％；房地產、水泥、電力股跌逾1％；金融股偏弱；鋼鐵、化工、有色金屬、石油股走穩。

大陸國家統計局30日公布，4月中國製造業採購經理人指數（PMI）回落至51.1，低於上月0.8，但仍高於臨界點；非製造業商務活動指數降至54.9，較上月回落1.4，皆遜於市場預期。

(工商 )