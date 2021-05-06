恒指高開229點 匯控高開1.2％ 11:002021/05/06 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5日晚間美股創新高，南向資金6日重臨，港股5日跌逾百點後，6日早高開逾兩百點。 香港信報報導，恒生指數6日高開229點報28,647，重上100天線附近。國企指數高開80點報10,802。 個股方面，騰訊高開0.7％報614.5港元。平保高開0.1％報82.2港元。友邦高開0.9％報98港元，匯控高開1.2％報49港元。百威亞太首季轉賺逾18億港元，股價裂口高開7％，報26港元。 台股漲逾百點收復萬七 鋼鐵、航運衝最快 滿足高端客群理財需求 華銀財管2.0 最快9月開跑 (工商 ) #高開 #港元 #匯控 #國企指數 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《航運股》捷迅Q1營收獲利雙創高 每股盈餘1.6元 10:342021/05/06 財經 美國數據亮眼 美股多收紅 道瓊上漲97點 04:572021/05/06 國際 《基金》回檔加碼 8檔台股ETF發行淨增加 09:262021/05/06 財經 《期貨》三大期指齊揚 5月台指期開高119點 09:092021/05/06 財經 上銀首季EPS1.61元 半導體、工具機訂單旺，能見度到年底 04:102021/05/06 財經要聞 LINE在台徵才 今年招百人 內湖新總部啟用 04:102021/05/06 財經要聞 歐舒丹股價 創八年新高 04:102021/05/06 全球財經 華銀發表Rich＋富家卡 禮數多 04:102021/05/06 金融．稅務 黑衣人潑蟑螂案 吳姓主嫌遭羈押禁見 3人交保 03:462021/05/06 社會 京滬高鐵 去年淨利跌七成 04:102021/05/06 全球財經 通話品質極佳的運動耳機｜開箱Cleer Goal真無線運動藍牙耳機 09:002021/05/06 科技 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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