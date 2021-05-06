5日晚間美股創新高，南向資金6日重臨，港股5日跌逾百點後，6日早高開逾兩百點。

香港信報報導，恒生指數6日高開229點報28,647，重上100天線附近。國企指數高開80點報10,802。

個股方面，騰訊高開0.7％報614.5港元。平保高開0.1％報82.2港元。友邦高開0.9％報98港元，匯控高開1.2％報49港元。百威亞太首季轉賺逾18億港元，股價裂口高開7％，報26港元。

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(工商 )

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