大陸五一連假後復市，A股下滑。上證指數6日低收5點，連跌兩日。市場交投踴躍，兩市成交額合計較上個交易日增至人民幣（下同）8,755億元。
香港信報報導，上證指數6日早段一度高見3,471點，漲24點，漲幅為0.71％，隨後由漲轉跌，低見3,426點，跌20點，跌幅為0.58％，尾段回穩，全日收市報3,441點，跌5點，跌幅為0.16％，成交額為4,005.25億元。
深成指低開低走，6日收市報14,210點，跌227點，跌幅為1.58％，最低見14,088點，跌350點，跌幅為2.43％，成交4,749.67億元。滬深300指數報5,061點，跌62點，跌幅為1.22％；創業板指數報3,014點，跌76點，跌幅為2.48％。
各類股個別發展，酒店旅遊股跌逾半成；生物製藥股跌逾3％；金融、房地產股偏軟；煤炭股漲逾4％；鋼鐵股漲逾3％；有色金屬、石油股漲逾2％；化工股漲逾1％；水泥股靠穩。
(工商 )
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