MSCI今宣布季度調整，台股連9次遭MSCI下調權重；同時今天中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情非常嚴峻，很有可能近日會升級到第三級。台股盤中急殺逾1200點，跌破半年線支撐；台北外匯經紀公司新台幣匯價則在11:30左右貶破28元整數大關，最低匯價為28.025元，午盤匯價以28.001元暫收。

在美元方面，上週非農報告不如市場預期，Fed QE tapering擔憂降溫，本週風險性資產因通膨疑慮而承壓，不過恐慌氣氛並未反映在匯市上，美元持續走弱，昨天盤中一度跌至89.98，為2/25以來首次跌破90關卡，原因是Fed官員謹慎等待更多的就業復甦訊號，並持續淡化中長期通膨風險。今早美元指數反彈到90.35。

新台幣方面，外資賣超台股後偏向匯出，同時，人民幣、韓圜等新興亞幣走弱，台幣亦偏弱整理，今早盤中最深跌至28.025元，較昨天收盤價27.95元，貶值7.5分。

據央行統計，今年以來到5月11日止，新台幣兌美元升值1.99%，日圓貶值5.35%，韓元貶值2.97%，人民幣升值1.76%。

(時報資訊)