大陸五一長假期前夕，A股在4月最後一個交易日個別發展。上證指數收跌28點，終止三連升。市場交投活躍，兩市成交增至人民幣（下同）8,668億元。
總結本周，滬指累計跌0.79％；4月累升4點或0.14％。深成指4月累計升4.79％。
香港信報報導，上證指數開低走低，全日收市報3,446點，跌28點或0.81％，最多跌48點或1.38％，低見3,426點，成交4,014.42億元。
深成指開盤後偏弱，盤中一度回升，高見14,522點，升58點或0.4％，午後再度下滑，低見14,343點，跌121點或0.84％，全日收市報14,438點，跌25點或0.18％，成交4,653.21億元。
滬深300指數報5,123點，跌40點或0.79％；創業板指數報3,091點，升39點或1.31％。
各類股個別發展，煤炭股跌逾2％；金融、水泥、電力、房產股跌逾1％；石油、有色金屬股偏弱；鋼鐵、化工股走穩。
大陸國家統計局公布，4月中國製造業採購經理指數（PMI）回落至51.1，低於上月0.8，但仍高於臨界點；非製造業商務活動指數降至54.9，較上月回落1.4，皆遜於市場預期。
大陸5月1至5日為五一勞動節假期，金融市場休市，5月6日復市。
(工商 )
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