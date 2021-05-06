大田(8924)4月營收6.36億元，刷新2011年12月來的新高，年增104.31%，前4月合併營收20.58億元，年增94.94%。今日多頭不為所動，股價勉強守住平盤。

第2季本為高爾夫球的淡季，但以大田4月營收來觀察，今年有機會呈現淡季不淡的情形，目前產能已滿載，手中訂單滿滿，接單已到第3季，第2季營運將繼續攀高，第3季營收有機會挑戰新高。由於北美高球行業持續火熱，大田的美系客戶不斷追加訂單，4月營收落在6億元附近，法人預期，5、6月單月也會有5億元以上的規模，第2季營運維持暢旺。

大田合併營收角度來區分，大田高爾夫球相關產品比重84~88%(其中鐵頭36~37%、木桿33~34%、組桿8~9%、製桿7~8%)，自行車相關產品9~10%、其他產品4~5%。大田2021年高爾夫球業務受惠客戶訂單持續成長與新產品開始出貨，法人預估，高爾夫球營收將成長 49.7%，自行車業務受惠新廠建置完成且貢獻全年度營運，2021年業績表現樂觀以待。

(時報資訊)