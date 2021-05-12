印度新冠肺炎疫情加劇、擴散速度驚人，豐泰(9910)今日起自主性對於印度合計3處廠區自主性停工10工作天。豐泰印度的3個廠鞋類生產線占豐泰總產能逾20%，今年印度地區等擴廠案目前尚未有停止計畫。

印度政府並未針對疫情執行大規模封城計畫，不過，豐泰為了維護員工健康及防疫考量的自主性停工，對於印度合計3處廠區自主停工性10工作天到5月23日，目前印度的鞋類生產線占豐泰總產能逾20%，停工10天的產能由其他海外廠支應。

豐泰印度廠是以生產簡單的鞋款為主，今年原規畫對包括印度等海外廠區產能擴增7~10%，對於印度地區等擴廠案，目前並沒有停止。

豐泰2021年首季營收為193.37億元，毛利率為24.42%，季減0.77個百分點，年增2.53個百分點，稅後純益16.4億元，季增35.54%，年增28.9%，每股純益為1.86元。

(時報資訊)