5G手機需求增溫，穩懋(3105)4月合併營收為20.24億元，月增1.77%，穩懋預估，今年第2季營收將較第1季增加low-single digit，單季毛利率預計約為low-thirties水準，產能利用率則可望因營收成長優於第1季的80%，高雄新廠將於年中動工，以因應營運長期需求。

手機PA受惠於5G手機需求增溫，且基礎建設及WiFi相對平穩，穩懋4月合併營收為20.24億元，月增1.77%，年增0.52%，累計1到4月合併營收為80.25億元，年減0.6%。

由於進入傳統淡季，穩懋第1季營收為60.09億元，季減12%，年減1%，營業毛利為20.12億元，季減16%，年減23%，由於產品組合變化及產能利用率影響，單季營業毛利率及營業淨利率分別為33.5%及19.9%，分別季減1.5個百分點及4.4個百分點，單季營業淨利為11.97億元，季減28%，年減38%，稅後盈餘為10.95億元，季減14%，年減30%，單季每股盈餘為2.72元。

展望第2季，穩懋預估，今年第2季營收將較第1季增加low-single digit(約1%到5%)，單季毛利率預計約為low-thirties(31%到35%)水準，產能利用率則可望因營收成長優於第1季的80%。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，第2季成長較為顯著為手機PA，基礎建設及WiFi相對平穩，光電產品須待第3季客戶新產品發表才會攀升。

美國去年中華為新禁令重創華為手機銷售，連帶讓穩懋亞洲區客戶重新洗牌，陳舜平表示，和去年相較，今年手機客戶結構有較大的改變，雖然手機PA少了一個很大的大陸客戶，不過其他設計公司客戶都因其他手機品牌客戶市佔率提升需求大幅增加，整體來看，大陸設計公司在穩懋訂單沒有太明顯下滑，跟去年比起來，大陸客戶有掉一些但幅度不太大，預期大陸客戶5G手機PA在下半年會有比較顯著的成長。

由於新廠建置須2到3年時間，穩懋計畫南科高雄園區新廠於今年年中正式動工，以滿足客戶對於產能的長期需求，亦為穩懋未來持續成長奠定基礎。

(時報資訊)