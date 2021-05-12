華碩(2357)今舉行線上法說會，首季品牌營收為1081億元，年增72%，營業利益為115.61億元，季增41%，年增302%，毛利率達22%，營益率為10.7%，淨利率9.06%，稅後盈餘為97.91億元，年增1003%，EPS達13.2元。華碩單季營運三率三升，毛利率衝22%寫新高，EPS 13.2元，寫歷年同期新高紀錄。

華碩共同執行長許先越表示，目前缺料情況仍相當嚴重，「得料件，得產能，得天下」仍是產業情勢；華碩共同執行長也表示，半導體的供應吃緊最嚴重，尤其是8吋晶圓的IC、面板和音效驅動IC等。2Q零組件供需缺口仍達25~30%，相較去年4Q並沒有明顯改善。

第一季華碩的轉投資亞旭單季虧損6.88億元，針對此，許先越表示，已要求亞旭費用管控更為積極，以及長短料存貨的控制。

華碩預估第二季PC營收季增5~10%，年增20~30%；零組件季減5~10%，年增30%。產品營收比重方面，華碩首季個人電腦60%，零組件、手機則各占39%、1%，依出貨地區來看歐洲占36%、亞洲占40%、美洲則占24%。

至於華碩的手機產品出貨，許先越表示今年ROG 5的出貨可望達400K(40萬台)。華碩在今年3月發表旗下第4代電競手機ROG 5，首度推出三種版本，都是搭載目前最頂規的高通S888行動平台。

(時報資訊)