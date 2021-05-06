由於整體市場經濟復甦，自動化設備需求強勁，氣立(4555)4月營收達1.85億元，年成長16.5％，創單月營收歷史新高；累計前4月營收6.31億元，年增40.15％。

氣立指出，每年第2季邁入傳統旺季，今年可望延續過往旺季走勢。而迎接旺季訂單需求，今年第1季平湖廠已完工投產，且將子公司邦燁也遷入平湖廠擴大整合生產，目前訂單能見度約有1～3個月，整體平湖廠效益已開始顯現發酵。氣立指出，為因應現行產能滿載情形，相關資本支出將視整體市場及訂單狀況，逐步添購設備來增加產能。

美國、歐洲及大陸等主要經濟體疫苗陸續施打情形下，經濟活動逐漸回復正常，經濟復甦速度跟廣度力道皆非常的強勁，帶動企業添購設備需求大增。尤其在電子、汽車及機床等產業上，均呈現穩定增長的態勢，可望對氣立未來增加成長動能。

「中國製造2025」對大陸整體產業發展來說，更是相當重要的轉型關鍵；大陸工信部希望2025年時，大陸的重點企業初步可實現智慧轉型，2035年則希望達到規模以上的製造業全面普及數位化。在勤業眾信《2020人工智慧製造業應用調查》報告中也提到，人工智能在大陸製造業上的應用，到了2025年市場規模可望高過20億美元。顯示智慧工廠是接下來全球製造業發展重要的趨勢，企業要導入智慧製造必須先導入自動化設備，將對氣立的氣動、電動元件產品需求量大增。

(時報資訊)