儘管日本國內新冠病例數的飆升，削弱了旅遊相關個股表現，然周二玻璃產品公司和百貨公司營運商的領漲，引領日經的揚升。

周二日經225指數收漲212.88點或+0.72%，為29751.61點，高於25日的關鍵支撐水準以及50日移動均線。東證一部指數漲3.96點或+0.20%，為1958.55點；在過去幾個交易日中，東證指數的漲幅開始收窄。

瑞穗證券資深策略師Kuramochi解釋，今日的走勢主要反映到個別的企業獲利。整體而言，市場並沒有明確的方向感；投資人密切留意美聯準會是否開始研議縮減刺激。

AGC上漲2.9%，一度觸及近十年高點。該玻璃製造商上調財測展望和派息預期。該公司業績也推進同業日本板硝子(Nippon Sheet Glass)上漲6.8%。

高島屋上漲4.3%。該高檔連鎖百貨公司表示，在疫情衝擊下的一年低迷之後，預期本財年將有優於預期的獲利表現。

高島屋的股價同時也提振了同業J.Front Retailing和伊勢丹三越，分別上漲4.0%和1.7%。

日本新冠病例的增加，打擊了旅遊股。上周稍晚，日本將東京置於「準緊急狀態」；而西部地區大阪單日確診數飆破千人。

西日本鐵路跌2.1%；中日本鐵路跌1.6%；東京迪士尼營運商Oriental Land跌1.3%。

醫療設備商朝日國際(Asahi Intecc)跌4.1%。該公司宣布發行認股權證，籌資300億日圓。

(時報資訊)