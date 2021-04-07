《商情》需求疲軟 期銅電子盤走跌 12:002021/04/07 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三期銅電子盤下跌；雖逢中國傳統旺季，但需求成長卻弱於市場預期，加上銅庫存增加的情況下，導致周三銅價電子盤下跌。 截至台北時間11:30，LME三個月期銅下跌0.52%，報每公噸9,001.5美元。(商品行情網) 《日股》電子拉抬 日經上半場小跌 《商情》黃金亞洲電子盤回落 (時報資訊) #電子盤 #期銅 #下跌 #周三 #疲軟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求減緩 日本天膠期貨收低 10:182021/04/07 財經 《類股》電子零件小兵當道 績優股漲跌互見 11:432021/04/07 財經 《熱門族群》台光電、騰輝-KY 3月營收創新高Q2有錢景 11:432021/04/07 財經 權值股助攻 台股攻16816.34點盤中創新高 11:092021/04/07 財經 《電機股》亞德客3月、Q1營收雙創高 外資最高喊1450元 11:092021/04/07 財經 陸港觀盤－大陸股市 大起大落的一季 04:102021/04/07 全球財經 4月面板價格大漲 面板雙虎上演慶祝行情 12:242021/04/07 財經 《期貨》三大期指皆漲 4月台指期開高49點 09:102021/04/07 財經 台股驚驚漲 指數再創新高16816點 09:062021/04/07 財經 台積電填息 台股創新高拚萬七 04:102021/04/07 財經焦點 《晨間解盤》基本面利基做規劃(倫元投顧提供) 08:532021/04/07 財經 財經熱門新聞 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 神秘人爆料：Archegos爆倉前一晚 大摩逃命狂砍1400億 - 財經 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 采鈺登錄首日 台積小金雞 寫興櫃四驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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