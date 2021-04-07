周三期銅電子盤下跌；雖逢中國傳統旺季，但需求成長卻弱於市場預期，加上銅庫存增加的情況下，導致周三銅價電子盤下跌。

截至台北時間11:30，LME三個月期銅下跌0.52%，報每公噸9,001.5美元。(商品行情網)

(時報資訊)