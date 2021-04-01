有數據顯示，3月份中國的製造業在近一年的擴張的速度放慢，與3月財新中國製造業PMI(採購經理指數)下降至50.6，為2020年5月以來最低，顯示受新冠疫情影響中國進口礦產需求減弱，加上金屬庫存一直在穩定增加，導致LME銅價下跌。

截至台北時間11:40，三個月期銅下跌0.15%，報每公噸8772美元。(商品行情網)

(時報資訊)