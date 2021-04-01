《商情》需求不如預期 期銅電子盤下跌 12:172021/04/01 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有數據顯示，3月份中國的製造業在近一年的擴張的速度放慢，與3月財新中國製造業PMI(採購經理指數)下降至50.6，為2020年5月以來最低，顯示受新冠疫情影響中國進口礦產需求減弱，加上金屬庫存一直在穩定增加，導致LME銅價下跌。 截至台北時間11:40，三個月期銅下跌0.15%，報每公噸8772美元。(商品行情網) 《國際油價》需求前景不明 原油期貨連2跌 《商情》黃金亞洲電子盤回跌 (時報資訊) #下跌 #期銅 #電子盤 #數據顯示 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 《經濟》極端氣候威脅 政院：盤檢防災應變措施 07:452021/04/01 財經 半導體需求活絡 晶呈、三福化出貨動能放大 11:012021/04/01 財經 台股創新高大漲170點 指數站上16602點 09:102021/04/01 財經 《傳產》住展風向球3月旺季不旺 11:092021/04/01 財經 經濟復甦 大陸首季GDP估成長20％ 04:102021/04/01 話題觀察 《盤中解析》天價再現 Q2開門見16600 11:092021/04/01 財經 《商情》憂產量減少 棉花電子盤續升 11:262021/04/01 財經 打房鋒頭下 預售新屋市場淪為重災區 13:492021/04/01 財經 《晨間解盤》突破前高 業績成長股是關鍵(倫元投顧提供) 08:532021/04/01 財經 《期貨》三大期指齊揚 4月台指期漲112點 09:102021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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