致伸(4915)三月份合併營收為新台幣57.6億元，較2020年同期的56.4億元年增2.06%，較二月份的42.2億元月增36%。累計今年第一季營收共新台幣171.6億元，年增27%。致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能亦具有相當的信心。目前外資持股致伸約6成。

致伸表示，由於去年同期受疫情影響基期低，隨著今年第一季營收規模放大與產品組合優化，毛利率與營業利益率可望較去年第1季顯著改善。因應關鍵零組件供應缺料影響，將增加6-8周IC/電子零件料庫存。

展望第二季，智慧介面裝置部分：居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求，智慧門鎖新案也將持續挹注新動能。視覺影像部分：汽車ADAS (感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統先進駕駛輔助系統)受惠美系電動車大廠動能也將持續成長，Webcam新案也將有所貢獻。聲學產品：主要受惠專業與高階音響系統需求帶動營收與新案出貨。

各大產品線全年展望：居家辦公和電競相關介面裝置需求仍持續強勁為公司獲利奠定穩健根基。汽車電子因美系電動車大廠高成長動能而有倍數成長。聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，因此聲學產品獲利將較去年大幅回穩成長。智慧物聯網(如車隊管理、警察執法用相機模組等)與智慧家庭(智慧門鎖與門鈴)等商業用、工業用策略耕耘也將逐步展現貢獻，為公司挹注下一波成長的動能。

(時報資訊)