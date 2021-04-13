證交所表示，本國及第一上市公司分別計874家及76家，共計950家，皆已如期完成3月營收申報作業，全體上市公司3月營收較109年同期成長25.32％，累計第一季營收較109年同期成長25.8％。

證交所指出，依據上市公司公告3月營收顯示，3月全體上市公司營收總計3兆1,326億元，較109年同期成長6,330億元，幅度達25.32％，營收成長公司共751家，衰退公司共199家，較108年同期則成長5,140億元，增幅19.63％。

另累計第一季全體上市公司營收總計8兆6,858億元，較109年同期成長1兆7,812億元，成長25.8％，營收成長公司共755家，衰退公司共195家，較108年同期則成長1兆2,660億元，也有17.06％的成長。

證交所分析，全體上市公司3月營收成長較大之產業中，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業受去年同期肺炎疫情影響，產品價格下跌，隨著疫情趨緩，需求及價格回升，建材營造業受惠成屋銷售提升及交屋量增加。

累計第一季營收成長較大的產業中，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，其他電子業因個別公司銷售優於預期，航運業受惠貨量及運價上漲；至於累計營收衰退較大的產業中，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，油電燃氣業因個別公司平均銷售價量仍較去年同期為低。

(工商 )