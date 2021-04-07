《商情》黃金亞洲電子盤回落 11:092021/04/07 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國及中國3月份服務業活動指數皆優於市場預期，使投資人對全球經濟復甦態度轉為樂觀，削弱黃金避險需求，令金價自1個多月高點回落；截至台北時間4月7日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌4.1美元，報每盎司1738.9美元。 5月白銀下跌0.082美元，報每盎司25.145美元。 7月白金上漲8.2美元，報每盎司1248.7美元。 6月鈀金下跌10.2美元，報每盎司2680美元。(商品行情網) 陸港觀盤－大陸股市 大起大落的一季 《營建股》邱復生喊話奏效 台開全額交割首日打開跌停 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電填息 台股創新高拚萬七 04:102021/04/07 財經焦點 《期貨》三大期指皆漲 4月台指期開高49點 09:102021/04/07 財經 《晨間解盤》基本面利基做規劃(倫元投顧提供) 08:532021/04/07 財經 台股驚驚漲 指數再創新高16816點 09:062021/04/07 財經 《電子零件》毅嘉Q1營收年增4成 創6年同期新高 08:362021/04/07 財經 《其他電子》鴻海3月營收雙升 攜Q1齊登同期高 08:022021/04/07 財經 《商情》需求減緩 日本天膠期貨收低 10:182021/04/07 財經 證交所今線上引資 高盛合辦 27家與外資對談 04:102021/04/07 財經要聞 《櫃買市場》1債3股 7日起預收款券、管制撮合 09:272021/04/07 財經 八千金閃現 二梯隊成形 04:102021/04/07 財經要聞 《台北股市》上市櫃企業去年獲利增逾2成 淘帝最快11月下市 08:022021/04/07 財經 財經熱門新聞 美股飆太高逼出泡沫？馬斯克提問 女股神給出答案 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 勞動部3月才展開台鐵專案檢查 違規率6成 - 財經 - 工商 采鈺登錄首日 台積小金雞 寫興櫃四驚奇 - 財經要聞 - 工商時報 海運缺櫃惡化 爆天價買艙費 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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