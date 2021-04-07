因美國及中國3月份服務業活動指數皆優於市場預期，使投資人對全球經濟復甦態度轉為樂觀，削弱黃金避險需求，令金價自1個多月高點回落；截至台北時間4月7日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌4.1美元，報每盎司1738.9美元。

5月白銀下跌0.082美元，報每盎司25.145美元。

7月白金上漲8.2美元，報每盎司1248.7美元。

6月鈀金下跌10.2美元，報每盎司2680美元。(商品行情網)

(時報資訊)