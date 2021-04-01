日本央（銀）行1日發布季度全國企業短期經濟觀測調查（簡稱「短觀」），受惠於全球經濟復甦帶動需求，日本大型製造業者的景氣信心回復到疫情前水準，觸及2019年9月來新高。隨著景氣回溫，日本企業也計畫擴大資本支出。

根據日銀最新短觀調查，3月大型製造業信心指數由負轉正上升至5，相較12月的指數負10大為改善，甚至比公布前預估的數值4還好。

此調查結果凸顯出，日本企業對經濟前景的信心，已連續3個季度揚升，回復到2019年底新冠疫情爆發前的水準，觸抵2019年9月來新高。

至於大型非製造業信心指數，由去年12月的負5上升4點來到負1，雖也有好轉跡象，但非製造業信心回溫速度明顯比大型製造業來得慢。

三井住友信託資產管理公司資深經濟學家直久保直也（Naoya Oshikubo）認為，服務業的景氣信心恢復得慢，要怪政府不時發布「緊急狀態」。

他在本周的報告提到，儘管餐飲住宿及旅遊業停滯，所幸出口趨熱提振企業信心。由於最近一次頒布的緊急狀態令侷限於日本部分地區，整體衝擊比去年和緩。

日本恐出現第4波疫情，加深經濟展望的不確定性，周四出爐的短觀報告應可讓肩負振興經濟壓力的決策官員，稍稍鬆一口氣。

日本智庫第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴（Yoshiki Shinke）表示：「調查結果強化了日銀的看法，堅稱經濟持續溫和復甦。而拜出口及貨物需求穩固之賜，恢復緊急狀態對企業信心的衝擊有限。」

景氣看俏的加持下，日本大企業在本財年（始於4月）的資本支出可望提高3％，增幅優於市場預期的1.4％。在上一財年（截至3月底），日企資本支出刪減3.8％。

短觀報告也顯示，日本大型製造業者預期日圓兌美元匯價，在本財年會來到105.38日圓。周四日圓曾貶至110.97兌1美元，是1年來最低點。

(工商 )