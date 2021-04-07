國際貨幣基金(IMF)上調英國經濟成長預測；在2020年暴跌之後，預期英國今年表現將超過歐元區；然英國在2022年前不太可能重返疫情前的經濟規模。

IMF預測，英國2021年經濟成長率將為5.3%，優於一月份預測的成長4.5%。

英國在去年飽受新冠肺炎高死亡率，經濟並大幅萎縮逾10%，為該區域除西班牙之外最糟的經濟表現。

然而英國快速啟動疫苗接種計畫，英國超過半數人口已接種第一劑疫苗，遠高於法國或德國約15%的接種率。

IMF周二發布的預測報告，也指出歐元區2021年經濟成長率將在4.4%，德國成長率將在3.6%，法國將在5.8%。然而IMF的預測並未考量到法國近日宣布的新封鎖措施，以及歐陸近周的發展。

另一方面，英國則從1月開始，逐步地走在封鎖解除的路徑上。

IMF認為，不論是英國或歐元區國家，都需要比美國或日本更久的時間來進行經濟復甦；美日經濟都有望在今年回復到疫情前水準。

IMF對英國2021年的經濟成長預測上調了0.8個百分點，高於對德國和法國分別地上調0.1和0.3個百分點，但低於對義大利的上調1.2個百分點。

對於2022年，IMF對英國經濟成長預測為5.1%，為對2022年歐洲大型經濟體最強勁的成長預測。

(時報資訊)