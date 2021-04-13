新冠疫情對全球經濟造成重創的同時，今年三月中國的進出口都實現了超過30%的增長。專家們普遍認為，儘管仍存在一些不確定因素，但中國外貿仍將保持穩健增長，將帶動全球經濟回暖。

據《德國之聲》引述中國海關發表數據表示，由於全球需求強勁，中國今年三月的出口增速達30.6%，雖仍低於專家預期的35%，但進口量增幅高達38.1%，創下4年來最高紀錄。在新冠疫情籠罩下，全球範圍內對醫療設備和居家工作所需的電腦產品需求猛增，這為全球出口冠軍──中國帶來了大筆訂單。

報導說，中國大陸良好的市場走勢，也令與中國經貿關係密切的德國從中獲益。德國對華出口量僅在今年2月就增長了25.7%，出口總額為85億歐元。德國工業聯合會主席魯斯沃姆（Siegfried Russwurm）在漢諾威博覽會上表示，中國已經成為美國之外又一個至關重要的的經濟發展火車頭。

華寶信託的經濟分析師聶文表示，境外的強勁需求可能會延續至第2季度，因為全球經濟仍處於復蘇階段。 但是隨著疫苗接種工作的推進，其他國家的工業企業也將逐步恢復生產，中國出口業是否能繼續保持高幅度增長就有待進一步觀察了。

報導說，在全球範圍內的晶片短缺可能會對經濟增長造成刹車效應。汽車、電視以及智慧手機行業已發出警告稱，晶片短缺有可能會造成產量下降，從而在疫情過後消費需求增加之際形成供不應求的局面。

經合組織的一項預估顯示，中國作為繼美國之後的第二大經濟體，今年有望實現7.8%的經濟增長。2020年儘管受新冠疫情衝擊，但中國仍是經濟大國中唯一實現正增長的國家。不過，全球原料市場價格上漲，有可能會減緩中國經濟的增速。和記貿易信貸研究中心的孟祥龍（音）表示，因為原料價格上漲，現在已經有一些商家不再接受訂單，尤其中小企業受原料價格影響最大，讓許多廠家叫苦不迭。

許多分析師認為，新冠疫情在歐盟等地死灰復燃，也會對中國的出口業造成影響。有鑑於此，中國海關總署發言人李魁文認為，今年春季中國對外貿易的增幅會逐漸減緩。防疫措施造成全球商品流通不暢，已經造成一些中國企業供貨出現問題。

(中時新聞網)