全球股市逼近紀錄高點，投資人樂觀預期全球經濟將自新冠肺炎疫情復甦，激勵銅價大漲，分析師預期銅價可望攀升至10年新高水準。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅19日盤中勁揚2.1％，報每公噸9,399.5美元，稍早一度升抵每公噸9,436美元，創下2月25日以來最高紀錄。盛寶銀行分析師韓森（Ole Hansen）表示，銅價突破1萬美元大關，升至10年新高指日可待。

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