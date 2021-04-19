分析師樂觀看銅價 升至10年新高指日可待 22:242021/04/19 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球股市逼近紀錄高點，投資人樂觀預期全球經濟將自新冠肺炎疫情復甦，激勵銅價大漲，分析師預期銅價可望攀升至10年新高水準。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅19日盤中勁揚2.1％，報每公噸9,399.5美元，稍早一度升抵每公噸9,436美元，創下2月25日以來最高紀錄。盛寶銀行分析師韓森（Ole Hansen）表示，銅價突破1萬美元大關，升至10年新高指日可待。 《商情》供不應求 亞洲苯價創近三年新高 《商情》需求低於預期 期銅價格下跌 (工商 ) #銅價 #指日可待 #升至 #新高 #樂觀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 半導體續旺 瑞信捧五指標股 04:102021/04/19 財經要聞 《熱門族群》運價推進貨櫃三雄 陽明率先創高 11:262021/04/19 財經 人幣升穿6.51 在岸價收升113點 17:512021/04/19 財經 《類股》鋼市熱爆 漲停秀不停 11:262021/04/19 財經 《鋼鐵股》產品價續看漲 大成鋼Q2營運再拚高 14:162021/04/19 財經 基本面轉佳 有助美股後市多頭行情 09:312021/04/19 財經 《電子零件》未沾外資光 台光電失色 13:422021/04/19 財經 《韓股》科技攜手汽車 KOSPI駛向6紅之路 12:172021/04/19 財經 人民幣中間價升55點 近四周高 10:292021/04/19 財經 《通信網路》Q2比Q1好 萬泰科股價攻頂創逾13年來新高 17:402021/04/19 財經 《半導體》車用及VCM新客戶雙助攻 順德業績旺至年底 10:522021/04/19 財經 財經熱門新聞 想要超萌中鋼股東會紀念品 今天買來不及了 - 財經 兵家必爭！華府頻出招 專家警告台積電中立營運陷難關 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 《通信網路》Q2比Q1好 萬泰科股價攻頂創逾13年來新高 - 財經 - 時報資訊 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。