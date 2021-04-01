供給有疑慮 芝加哥玉米期貨創近8年新高 22:392021/04/01 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國2021年預計玉米種植面積低於市場預期，引發供給疑慮，芝加哥玉米期貨1日衝上2013年以來新高。芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨1日勁升2.8％，至每英斗5.7975美元，稍早一度衝上5.85美元，創2013年6月以來最高紀錄。根據美國農業部最新報告顯示，美國農民預計在2021年種植9,114萬英畝玉米，數量雖創2016年新高，但低於市場預期的9,320.8萬英畝。 KIA銷售再創歷史新高 四月祭出多項優惠 台南居家市場有潛力 業者插旗台南連假推優惠 (工商 ) #玉米期貨 #供給 #市場預期 #衝上 #萬英 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上市櫃大陸轉投資 去年猛賺4,751億新高 04:102021/04/01 財經要聞 上市公司去年營收、獲利 雙創歷史新高 18:502021/04/01 財經 商用不動產正夯 今年Q1買氣創14年新高 15:532021/04/01 房市新訊 工業生產回溫 為機器人多頭鋪路 21:022021/04/01 財經 《塑膠股》石化原料報價撐腰 台塑Q1本業獲利拚新高 10:182021/04/01 財經 憂陸經濟放緩 LME期銅觸及近一個月新低 23:012021/04/01 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲天然期膠續跌 10:012021/04/01 財經 《商情》憂產量減少 棉花電子盤續升 11:262021/04/01 財經 日本3月製造業PMI創2年半新高 11:292021/04/01 財經 《觀光股》高野去年終止連3虧 每股賺0.18元登近4年高 11:432021/04/01 財經 《傳產》六都3月買賣移轉創10年新高 17:402021/04/01 財經 財經熱門新聞 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 你厲害你來開？CNN模擬長賜輪遊戲 網崩潰：10秒就擱淺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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