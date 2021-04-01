美國2021年預計玉米種植面積低於市場預期，引發供給疑慮，芝加哥玉米期貨1日衝上2013年以來新高。芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨1日勁升2.8％，至每英斗5.7975美元，稍早一度衝上5.85美元，創2013年6月以來最高紀錄。根據美國農業部最新報告顯示，美國農民預計在2021年種植9,114萬英畝玉米，數量雖創2016年新高，但低於市場預期的9,320.8萬英畝。

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