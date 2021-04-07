電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）今（7）日公佈2021年3月份營收為33.9億元，較去年同期營收24.2億元，年增率40％、較上月營收成長8％，首季累計營收為95.8億元，相較去年同期的68億元，年增41％，單月及單季營收皆創歷年同期新高紀錄。

中磊表示，疫情帶動生活型態改變，線上經濟活動蔚為風潮，大幅加速數位轉型，寬頻設備升級需求持續增溫。中磊深耕電信市場，主力產品如光纖接取設備、DOCSIS 3.X設備、遠端監控設備、WiFi 6無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G 小型基地台、智慧物聯網設備等市場需求暢旺，帶動營收成長。

展望未來，疫情解封可期，全球經濟活動即將重啟，中磊建置於台灣、中國、菲律賓及印度等四地的多元生產基地將發揮靈活異地互補之調度功能，迅速滿足客戶及營運需求。中磊致力全球化策略布局，除原有之主力市場北美及歐洲地區之外，耕耘多時的新興市場，包括拉丁美洲、印度、東歐及東北亞等地區，電信市佔率皆持續提升，整體營運動能成長可期。

(工商 )