和泰車(2207)去年(2020年)10月中旬上市的TOYOTA戰略車種COROLLA CROSS，推出後持續獲得市場熱烈迴響，上市不到半年累計銷售突破2.5萬台，再創品牌單一車款銷售紀錄。

有新神車之稱的TOYOTA COROLLA CROSS憑藉其優異產品力及精準商品定位，不但在上市首月接單即突破1萬台，在今年1月熱銷6,195台，刷新台灣車市過去20年的單月領牌紀錄，上市後每月皆是總市場單一車款銷售冠軍。截至4月初，COROLLA CROSS以上市不到半年的時間累計銷售突破2.5萬台，再創TOYOTA品牌單一車款銷售新紀錄。

TOYOTA COROLLA CROSS成功的因素在於外觀、空間、安全配備及動力設定上皆能滿足各種消費族群的需求: TSS(Toyota Safety Sense)安全系統與7SRS氣囊之完善主被動安全配備深受家庭族群的喜愛，4,460mm的車身大小搭配絕佳後行李箱大空間吸引許多原本屬意中大型SUV買家的注意；科技感的內裝設計獲年輕族群的喜愛，豐富的配備搭配76.5萬起的價格給予年輕車主高買得感。

(時報資訊)