雖說愛情從來沒有道理可言，但感情這事似乎強求不來，或許有人透過努力獲得佳人青睞，但也有人認為一切隨緣，《搜狐網》運勢專欄就點名3大佛性星座，從來不強求，一切順其自然。

摩羯座：

摩羯座個性豁達，待人處事看得相當透徹，對於人生同樣如此，從來不追求遠在天邊的東西，也很怕麻煩別人，加上物欲低，很多時候都是處於無欲無求的狀態。

天秤座：

天秤座的人性格溫和，很少和別人起衝突，生活中有著非常嚴重的選擇困難症，如果硬要他們做選擇，他們會很煩惱，加上不願得罪人，生活中事情過得去就行了，不會過度強求。

巨蟹座：

巨蟹座的人個性藏得很深，天生缺乏安全感，所以不想讓別人輕易看透自己，所以不太會透露自己真實的想法。再者，他們很少主動追求什麼東西，最主要的原因是害怕受傷害，所以寧願不去追求，這樣的話，即便得不到，別人也不知道，就不顯得丟臉。

(中時新聞網)