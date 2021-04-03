愛情從來都是妙不可言，每個人經營感情的方式大不相同，《搜狐網》命理專欄就點名5星座男女對愛情相當謹慎，在接受一段感情之前，會有諸多考慮，不過一旦愛上就會想和對方相守一生。

金牛座：

金牛座的人個性務實穩重，他們不太會有轟轟烈烈的愛情，更不可能為愛奮不顧身，加上他們個性慢熟，對戀人的要求也比較高，在開始一段感情之前，會花許多時間去了解對方，確定真的適合自己才會一頭栽進戀愛世界。雖然金牛座的愛情不激烈，但屬於細水長流的類型，一旦愛上就會萌生出和對方共度一生的念頭。

巨蟹座：

巨蟹座的人如其名，擁有螃蟹般的堅硬外殼，但內心相當敏感柔軟，他們很怕受傷害，總是把內心藏得很深，不輕易向人敞開心扉，也不會隨便就開始一段感情。不過一旦付出真心，巨蟹就會以對方為中心，事事依賴對方，渴望和另一半廝守到老。

處女座：

處女座的人追求完美，不僅嚴以律己，對於另一半也有同樣的高標準，他們面對愛情相當謹慎，不輕易向別人敞開心扉，更害怕任何不受自己控制的變因，尤其是感情有許多不穩定的因素，因此處女座的愛情通常是有附加條件的，只有這樣才會讓他們有安全感。

天蠍座：

天蠍座的人個性腹黑，表面冷漠，但其實熟了之後，才會發現他們內心柔軟的一面。敢愛敢恨的天蠍座對愛情專注持久，不過他們很難對一個人動心，對戀人的要求很高，既要顏值也要多金，然而一旦愛上就會愛到底，不會輕易變心。

摩羯座：

缺乏安全感的摩羯座一生追求穩定持久的愛情，並且以結婚為目的，面對愛情他們相當謹慎，加上顧忌頗多，他們不需要轟轟烈烈的愛情，而是渴望平淡持久的穩定關係，雖說不輕易對人動心，但是一旦上就會想要相守一生。

(中時新聞網)